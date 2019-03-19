Büyükşehir Başkan Adayı Yücel Yılmaz Burhaniye’de projelerini anlattı

Burhaniye ilçesi, Ak Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz’ı ağırladı. Yılmaz, yoğun bir katılımın sağlandığı toplantıda Balıkesir ve Edremit Körfezi ile projelerini anlatırken büyük alkış aldı

Ahmet Akın Düğün Salonunda düzenlenen toplantıya Ak Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Edremit Cumhur ittifakı Belediye Başkanı Adayı MHP’liTuncay Kılıç ile Edremit körfezindeki Ak Partili ve MHP’li İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Ak Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını anlatırken, Milletvekili Belgin Uygur da, yaptığı konuşmada, Balıkesir’de 4 olan milletvekili sayısını 5’e çıkardıklarını söyledi. Uygur, Cumhur ittifakının başarılı olacağını anlattı. Balıkesir’in Türkiye’nin yükselen değeri olduğunu anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, “Balıkesir, devletin iki boğaza yaptığı köprü ile bir altın çember içine girmiştir. Bundan böyle fabrikalarşehir içinden çıkarılacaktır. Balıkesir’de karma OSB’ler kuracağız. Gayri menkul şirketleri şimdiden Balıkesir’de yer almaya başladı. Balıkesir’e 6,5 milyarlık yatırım öngörülmektedir. Hizmete körfezden başlayacağız. Buradaki 45 günlük sezonu 12 aya çıkarmak için çalışma yapacağız. Körfezde açılacak üniversite buranın çehresini değiştirecektir. Körfez Üniversitesi hayırlı olsun. Körfez Üniversitesi kararında milletvekillerinin ve üniversite hocalarının payları büyüktür. Siyaset sonuç alma sanatıdır. Sen ben kavgası yapmadan el ele vererek çok şeyler yapabiliriz. Yöreye gelen turist körfezin tamamını gezecek. Hep birlikte master planları hazırlayarak hükümete göndereceğiz. Körfezde dalış turizmini geliştireceğiz.Denizi temiz tutacağız doğalgaz getirerek havamızı temiz tutacağız. Un var şeker var. Helvayı yapacak usta lazım. Bende bu iş için soyundum. Önümüzde 5 yıl secim olmayacak. Bize oy verin buraları ihya edelim. Baştan sona şaha kaldıralım. Ülkeyi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Burada 5 belediye başkanı ile birlikte güvenli ve yaşanabilir şehirler için çalışacağız. Toplantımıza katılan herkese saygılar sunuyorum. Allah’a emanet olun” dedi. Toplantının ardından başkan adayları ve ilçe başkanları birlikte sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.