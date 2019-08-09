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Büyükşehir ailesi bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesinde personeliyle tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir için gece gündüz demeden heyecanla çalıştıklarını kaydederek "İnanıyorum ki birlikte Balıkesir için çok güzel işler yapacağız" dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:56
Büyükşehir ailesi bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesinde personeliyle tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir için gece gündüz demeden heyecanla çalıştıklarını kaydederek "İnanıyorum ki birlikte Balıkesir için çok güzel işler yapacağız" dedi.


Bandırma ve Edremit’teki Büyükşehir çalışanlarını da yerinde ziyaret eden Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki her personelin şehre önemli katkılar sağladığını söyleyerek "Hepimiz aynı sorumlulukla çalışıyoruz. Şehre en iyi şekilde hizmet etmek için üzerimizde düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.



"Şehir bize emanet"


Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Bu şehir bize emanet. Bu emanete hep birlikte, layıkıyla sahip çıkacağız. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum. Aileniz ve yakınlarınızla birlikte mutlu, sağlıklı, barış ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:56
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