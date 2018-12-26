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Büyükler ve şeyhler devreye girdi! Kan davası sona erdi

Erzurum'da beş yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kan davası, aile büyükleri ve şeyhlerin devreye girmesiyle sona erdi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:29
Büyükler ve şeyhler devreye girdi! Kan davası sona erdi

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal beldesinde yaşayan Yazan ve Durmaz aileleri arasında 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin öldürülmesiyle başlayan ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kan davası barışla sonuçlandı.

Karaçoban ilçesi Kopal beldesinde yaşayan Yazan ve Durmaz aileleri arasında 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin öldürülmesinin ardından kan davası başladı. Daha sonra 2 kişi daha çıkan çatışmalar sırasında öldü. Son olarak 24 Haziran seçimleri sırasında iki taraf oy kullanmak üzere gittikleri okul bahçesinde karşılaştı ve çıkan silahlı çatışmada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi'nden Agit Yazan öldü, 3 kişi de yaralandı. Çatışmadan bir gün sonra, Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum'a giderken, Erzincan'daki dinlenme tesisinde silahla vurularak öldürüldü.

En büyük mağduriyeti çocuklar yaşadı

5 yıl önce başlayan ve şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kan davası nedeniyle en büyük mağduriyeti iki tarafın çocukları yaşadı. Aileler arasında süren husumetten dolayı yaklaşık 100 kişi ilçeden göç etmek zorunda kalırken, Yazan ailesinden 200 kişi ise Kopal beldesine 5 kilometre uzakta bir mezrada yaşamaya başladı. Uzun bir süre çadırlarda yaşayan aile ardından kendi yaptıkları evlere geçti. Yazan ailesinin mensupları Kopal ve Karaçoban ilçelerine güvenlik gerekçesiyle gidemez oldu. Köyde yaşayan okul çağındaki 30 çocuk ise son yaşanan olaylardan dolayı bu yıl eğitim- öğretime başlayamadı. Lise çağındaki 9 çocuk İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle Erzurum merkezde yatılı okullara yerleştirilirken ilk ve ortaokul çağındaki 21 çocuk ise taşımalı eğitimde güvenlik sorunu yaşanacağı için mezrada kaldı, okula gidemedi. Bunun üzerine Kaymakamlık harekete geçti ve çocuklar için mobil okul kurulmasını sağladı. Kopal beldesi Gedikli mezrasında yaşayan 21 öğrenci AFAD tarafından kurulan konteynerde geç de olsa ders başı yaptı. Kan davası nedeniyle mezradan ayrılamayan Yazan ailesinin ihtiyaçları ise jandarma tarafından karşılanıyor.

Kan davası barışla sonuçlandı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, Karaçoban’ın kanaat önderleri, şeyhler ve iki aile büyüklerinin devreye girmesiyle aileler camide düzenlenen barış töreniyle husumeti sona erdirdi.

Dualar eşliğinde iki ailenin üyeleri barış yemini ederek Kur’an-ı Kerim altından geçti. Yemin töreninden sonra aile fertleri tokalaşarak barıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:29
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. Erzurum
  4. kan davası
  5. kan davası sona erdi

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