Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na doğru





ANTALYA (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası öncesi, Türkiye ile birlikte 6 ülkeden 30 milli sporcu Antalya'da kamp yapıyor.

Uluslararası Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası Hazırlık Kampı, Türkiye'den 6, Ukrayna'dan 4, Belarus'tan 8, Polonya'dan 4, Azerbaycan'dan 6 ve Tunus'dan 2 milli sporcunun katılımıyla Manavgat ilçesindeki bir otelde sürüyor.

Eskrim Milli Takımı Başantrenörü Valery Shturbabin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp çalışmalarının iyi geçtiğini, Avrupa Şampiyonası'nın ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Milli eskrimci Enver Yıldırım da kampta yoğun çalıştıklarını belirterek, "Günde sekiz saati aşan antrenmanlar yapıyoruz. Verimli geçiyor. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalya. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek milli sporculardan Iryna Shchukla ise, "Kampta çok takım ve rakip var. Bu çok iyi. Kamp yoğun geçiyor. Dinlenmiyoruz, sürekli çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.



