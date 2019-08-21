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Büyükkılıç: "İnsanların gönlünde yer etmeye çalışıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:50
Büyükkılıç: "İnsanların gönlünde yer etmeye çalışıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Develi ilçesinde yapılan Vefa Buluşması’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada insana hizmet etmeyi ibadet bilen bir felsefeye sahip olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, hiçbir zaman ötekileştirmeden her insanın gönlünde yer etmeye çalıştıklarını kaydetti.


AK Parti İl Başkanlığı tarafından Develi’de gerçekleştirilen ve partinin farklı kademelerinde bugüne kadar görev yapmış isimleri buluşturan Vefa Buluşması’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Develi Belediye Mehmet Cabbar da katıldı.


Burada yaptığı konuşmada dava adamı olmanın önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Biz ötekileştirmeyiz ve dışlamayız. Yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmeyi ibadet bilen felsefeyle; rengine, ırkına, kıyafetine, siyasi görüşüne bakmadan her insanın gönlünde yer etmeye çalışırız. İnsanımızın gönlünde yer ettiğimiz zaman kazanan bizim ülke ve insanlığa hizmet sevdamız ve davamız olur. Biz güçlü olduğumuz zaman sadece ülkemizdeki değil tüm mazlum ülkelerin insanlarının da ellerinden tutup, haklarını koruyacağız. Dünya 5’ten büyük diyen liderle mazlum insanların yanında yer alacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:50
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