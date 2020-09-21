Büyükelçi Kılıç'tan Türk-Amerikan ilişkilerinde ekonomik ve siyasi sorunların ayrı ele alınması uyarısı:

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye ile ABD arasındaki bazı sorunların iki ülke arasındaki ilişkilere yansımasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Kılıç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonu ile bu yıl 38'incisi düzenlenen Amerikan-Türk Konferansı'nın (ATC) açılış oturumunda konuştu.

Türk-Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Washington'un YPG/PKK'ya verdiği destek, FETÖ elebaşına yönelik adım atmakta isteksiz davranması, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarması ve Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargolarını kısmen kaldırmasının, iki ülke arasındaki temel sorunları teşkil ettiğini belirtti.

Kılıç, "Şu anda karşı karşıya kaldığımız sorunların Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerine belirleyici etki yapmasına müsaade etmemeliyiz. Bunlar ekonomik ilişkilerimizin geleceğini de zehirleyecektir. Bugün gerekli adımları atmazsak bunlar gelecek nesilleri de etkileyecektir. Buna engel olmamız gerekir. Ekonomik ve siyasi sorunları ayrı olarak ele almalıyız." dedi.

İki ülke arasında savunma işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıç, bir iki görüş farklılığının iki ülke arasındaki savunma işbirliğini esir almasına müsaade edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Büyükelçi Kılıç, ABD'nin Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarına yanıt vermemesi üzerine Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığını hatırlatarak, Türkiye gibi bir ülkenin hava savunma sistemi alımı konusunda ABD'nin hasmı olan bir ülkeye kaptırıldığına dikkat çekti.

Devletlerin yanı sıra şirketlerin ve özel sektörün de savunma işbirliğinden önemli ölçüde faydalandığına işaret eden Kılıç, iki ülkenin savunma işbirliği alanında her zamankinden daha çok birbirine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

ATC Konferansı, 24 Eylül’e kadar sürecek.

Türkiye'nin ve ABD'nin önde gelen firmalarının temsilcilerinin de yer aldığı konferansta, savunma sanayi, dijital ekonomi, turizm, inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinin yanı sıra Kovid-19 sürecindeki ikili ilişkilere dair paneller de düzenlenecek.

