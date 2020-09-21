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Gündem Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki bazı sorunların iki ülke arasındaki ilişkilere yansımaması gerektiğini söyleyen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini zorunluluk gereği aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:42:00 -
Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonu ile bu yıl 38'incisi düzenlenen Amerikan-Türk Konferansı'nın (ATC) açılışında konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD’nin FETÖ elebaşına yönelik adım atmakta isteksiz davranması, Washington'un YPG/PKK'ya verdiği destek, ve Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırması, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasının Türk-Amerikan ilişkilerini etkilediğini söyledi.

Türk-Amerikan ilişkilerinin ekonomik ilişkileri etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Kılıç, bazı görüş ayrılıklarının iki ülkenin savunma işbirliğini etkilememesi gerektiğini söyledi.

ABD cevap vermeyince Türkiye S-400 aldı

S-400’ler hakkında açıklamalarda bulunan Büyükelçi Kılıç, ABD'nin Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarına cevap vermemesi yüzünden Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığını söyledi.
Kılıç, ABD’nin hava savunma sistemini Rusya’dan almasını ise, ABD’nin Türkiye’yi ihtiyacı olan savunma sistemi alımı konusunda hasmına kaptırdığını söyledi.

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