Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki bazı sorunların iki ülke arasındaki ilişkilere yansımaması gerektiğini söyleyen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini zorunluluk gereği aldığını söyledi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonu ile bu yıl 38'incisi düzenlenen Amerikan-Türk Konferansı'nın (ATC) açılışında konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD’nin FETÖ elebaşına yönelik adım atmakta isteksiz davranması, Washington'un YPG/PKK'ya verdiği destek, ve Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırması, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasının Türk-Amerikan ilişkilerini etkilediğini söyledi.
Türk-Amerikan ilişkilerinin ekonomik ilişkileri etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Kılıç, bazı görüş ayrılıklarının iki ülkenin savunma işbirliğini etkilememesi gerektiğini söyledi.
ABD cevap vermeyince Türkiye S-400 aldı
S-400’ler hakkında açıklamalarda bulunan Büyükelçi Kılıç, ABD'nin Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarına cevap vermemesi yüzünden Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığını söyledi.
Kılıç, ABD’nin hava savunma sistemini Rusya’dan almasını ise, ABD’nin Türkiye’yi ihtiyacı olan savunma sistemi alımı konusunda hasmına kaptırdığını söyledi.