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Büyükelçi Janjgava: “Gürcistan vatandaşlarının Türkiye’de tedavi olmaları için vizeye gerek yok”

Gürcistan Türkiye Büyükelçisi Giorgi Janjgava, Gürcü vatandaşlarının Türkiye’de tedavi olabilmeleri için vizeye gerek olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:14:46 -
Büyükelçi Janjgava: “Gürcistan vatandaşlarının Türkiye’de tedavi olmaları için vizeye gerek yok”

Gürcistan Türkiye Büyükelçisi Giorgi Janjgava, Gürcü vatandaşlarının Türkiye’de tedavi olabilmeleri için vizeye gerek olmadığını belirtti.



Gürcistan Türkiye Büyükelçisi Giorgi Janjgava, yaptığı duyuruda, “Türk yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Türkiye’de tedavi görmek isteyen Gürcü vatandaşlarının vize almalarına gerek kalmadan, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Ajansı - USHAŞ: https://covid19st.ushas.com.tr/ internet sitesinden aldıkları izinin ardından, tedavi görecekleri hastaneyle iletişime geçtikten sonra ve beraberinde en fazla iki refakatçi ile Türkiye’de tedavi olabilecekler“ dedi.



Büyükelçisi Giorgi Janjgava ayrıca, yaşanabilecek herhangi bir sorunda elçiliklere ulaşılabileceğini belirtti.

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