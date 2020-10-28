Büyükelçi Çevik: "Türk iş insanlarının Ruanda'daki yatırımları 400 milyon dolara yükseldi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, Türk iş insanlarının Afrika ülkelerinden Ruanda'daki yatırımlarının 400 milyon dolara yükseldiğini söyledi.



Çevik, Türkiye'nin Ruanda ile siyasi ve ekonomik ilişkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Türk iş insanlarının yatırımlarının, Ruanda'daki doğrudan yabancı yatırımlar içinde yüzde 13'lük kısmı kapsadığını dile getiren Çevik, "Türk iş insanlarının Ruanda'daki yatırımları 400 milyon dolara yükseldi." dedi.



Çevik, iki ülke ticari ilişkilerinin sürekli arttığına işaret ederek, Ruanda'nın ticari olarak güvenilir, siyasi olarak istikrarlı ve hukuk üstünlüğüne bağlı bir ülke olduğunu kaydetti.



Dünya Bankasına göre Afrika'da ikinci en kolay yatırım imkanına sahip ülke Ruanda'da Türk iş insanları, enerjiden inşaata, eğitimden üretime birçok alanda faaliyet gösteriyor.



Çevik, Türk iş insanlarının Ruanda'da mobilya, inşaat malzemeleri, su arıtma sistemleri, ev eşyaları ve temizlik malzemeleri alanında da yatırım ve ticaret yapma fırsatı olduğu bilgisini paylaştı.



Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliği 2013'te açılırken Türkiye'nin Kigali Büyükelçiliği ise 2014'te faaliyete geçti.



İki ülke arasında bugüne kadar eğitimden ticaret ve yatırıma 20 anlaşma imzalandı.

