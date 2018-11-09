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Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Yunanistan Büyükelçilğine Burak Özügergin, Fas Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan büyükelçi atama kararları. Hangi isim hangi büyükelçiliğe atandı?

09 Kasım 2018 Cuma 08:52
Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Yunanistan Büyükelçilğine Burak Özügergin, Fas Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan büyükelçi atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, Somali nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olgan Bekar ve Fas nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ethem Barkan Öz merkeze alındı. Paraguay nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Armağan İnci Ersoy, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Murat Mustafa Onart, Benin Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal Onur Özçeri getirildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:52
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