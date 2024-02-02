Büyükekşi ile Özbek Levent'te buluştu! Son 24 saatin gündemi: Arka arkaya sorular gündeme geldi! Nasıl tepki verdi?

FUTBOL HABERLERİ I Galatasaray-Gaziantep FK maçından önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Levent’teki TFF binasında görüştü.

Bu görüşme Fenerbahçe'nin sosyal medya trolleri tarafından "gizli işler çevriliyor" diye yorumlandı.

Galatasaray'ın sosyal medya trolleri tarafından ise, "Ne var bunda. Ali Koç da sürekli Büyükekşi ile görüşüyor" şeklinde tepki verdi.

Bazı sorular ise ortada kaldı. İşte o sorular:

* Neden Riva'da değil de Levent'teki tesislerde görüşme yapıldı?

* Görüşme hakkında neden bilgilendirme yapılmadı?

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* Özbek'in bu görüşmesinden Büyükekşi'nin sekreterinin dahi bilgisinin olmadığı iddiası doğru mu?

TFF'nin bu ve benzeri görüşmelerle ilgili resmi bir bildirim yapmadığı sürece bu ve benzeri sorular her zaman sorulacak. TFF başkanı ve bir kulüp başkanı arasındaki en normal görüşmenin arkasında bile pek çok soru işareti kalacak.