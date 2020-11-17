Büyükçekmece'de risk taşıyan 13 bina daha yıkılıyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Büyükçekmece'de, risk oluşturan 13 binanın daha yıkımına başlandı.

Atatürk, Sinanoba, Ulus, Hürriyet, Fatih, Kamiloba ve Mimarsinan mahallelerindeki hasarlı oldukları tespit edilen 13 binanın yıkımı, ekipler tarafından kontrollü şekilde yapılıyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.



İstanbul'da olası depremin Silivri-Küçükçekmece hattında daha fazla etkili olacağının tahmin edildiğini aktaran Akgün, şunları kaydetti:



"Büyükçekmece’yi, İstanbul’u etkileyecek deprem burnumuzun dibinde. Bütün kıyı sahili, kıyıdan içeriye 10-15 kilometre çok kötü şekilde etkilenecek. 1999 depremini yaşadım. Ondan sonra da kendi ekibimle kendi yetkilerimle kentsel dönüşümü başlattım. İstanbul'un depreme hazırlık noktasında ne kadar geri kaldığını biliyorum. İstanbul Büyükşehir Meclisinden veya Ankara'dan hiçbir beklentiye girmeden yani kendi işimizi kendimiz yapalım düşüncesiyle yola çıktık. Şu ana kadar 22 binden fazla konutu yeniledik."

Bugün ilçenin 13 ayrı noktasında yıkım yaptıklarını anlatan Akgün, "Burada siteyi yıkıyoruz. Yeni gözüküyor ama içerisinin filmini çektik, çürümüş." dedi.

Akgün, yıkım çalışmalarının gelecek hafta devam edeceğini belirterek, "Büyükçekmece'de kentsel dönüşüme devam edeceğiz çünkü insanımızı çok seviyoruz. Bir kişiyi dahi kaybedemeyiz. Sadece burada değil ülkemizde bir kişinin dahi canı çok değerli." değerlendirmesini yaptı.



