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Büyükçekmece'de lüks villaya baskın! Son yılların en büyüğü...

Büyükçekmece'de uyuşturucu imal eden bir şebekeye düzenlenen operasyonda iki farklı lüks villada son yılların en yüksek miktarı olan 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:36
Büyükçekmece'de lüks villaya baskın! Son yılların en büyüğü...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de lüks bir villada Marihuana imal edildiğini belirleyince  harekete geçti. Ekipler Kamiloba Mahallesi,  Şöhret Sokak'taki 3 katlı lüks villa çevresinde fiziki takip başlattı. Araştırmalarda şebekenin Kumburgaz'da başka bir adresi de kullandığı anlaşıldı. Çalışmaların ardından her iki adrese operasyon düzenlendi. İçeriye giren ekipler, uyuşturucu yetiştirmek için özel düzeneklerle ışıklandırılan ve havalandırılan serayla karşılaştı. Hint keneviri yetiştirilen uyuşturucu serasının boyutu polis ekiplerini de şaşırttı. Baskın düzenlenen evin bugüne kadar karşılaşılan en büyük uyuşturucu serası olduğu belirtildi. 

Operasyonda 4 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:36
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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