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Gündem Büyükçekmece’de korkutan yangın! İtfaiye bekleniyor Ekrem nerede?
Gündem

Büyükçekmece’de korkutan yangın! İtfaiye bekleniyor Ekrem nerede?

Yeniakit Publisher
2024-07-21 00:27:00 -

Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi’nde çalılık alanda yangın çıktı. 3 saati aşkın bir süredir yangın devam ediyor.

Yangın saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Baba Burnu Sahili yakınlarındaki çalılık alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çalılık alanı tutuşturarak kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar çalılık alanın daha önce temizlendiğini ancak son yıllarda temizlenmediğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

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