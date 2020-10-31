Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı
Batan teknedeki 8 balıkçı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı
İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.