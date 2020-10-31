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Aktüel Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı
Aktüel

Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı

Batan teknedeki 8 balıkçı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:58:01 -
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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