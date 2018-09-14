Büyükçekmece'de 400 bin lira kefaletle 3. kez tahliye edildi

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11. duruşmada "Adam öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Orhan Ünğan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞI 3 KEZ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, yargılamanın geldiği aşama, bu aşamada toplanan ve toplanmasına çalışılan delillerin mahiyeti, evrakından ibaret delilin toplanma süresi itibari ile tutuklama nedenleri bulunsa da tutuklulukta geçen süreye göre tutuklamadan beklenen kaçma şüphesinin bertaraf edilmesine ilişkin amacın adli kontrol tedbiri uygulanması sureti ile giderilebileceğinin düşünüldüğünü ve değerlendirildiğini kararında belirtti. Sanık Orhan Ünğan'ın 400 bin TL kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Orhan Ünğan'ın her gün adresine en yakın karakola imza atmasını da kararlaştırdı. Karar oybirliğiyle alındı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Ünğan’ın 9. duruşmada bir milyon kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı konularak 23 Şubat'ta tahliyesine karar verilmişti. Ancak duruşma savcısı Ercan Gövler tahliye kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan'ın 1 Mart'ta tutukluluk halinin devamına oybirliğiyle karar vermişti. 22 Haziran’da görülen dava da ise Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi Orhan Ünğan'ın 500 bin TL kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartları koyarak tahliyesine karar vermişti. Yine savcının itirazı üzerine Orhan Ünğan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Ancak Sanık Orhan Ünğan'ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkamamıştı.