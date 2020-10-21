  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Büyükçekmece'de 10 günlük eşini öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Aktüel

Büyükçekmece'de 10 günlük eşini öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:13:53 -
Büyükçekmece'de 10 günlük eşini öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de 10 günlük eşi eşi Fatma Güraslan'ı 21 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Beytullah Güraslan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Beytullah Güraslan ve müşteki avukatları katıldı.  Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair raporun geldiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Fatma Güraslan ile sanık Beytullah Güraslan'ın olay tarihi olan 24 Ekim 2018'den 10 gün önce resmi nikah kıydıklarını, sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığı ve maktul ile telefon üzerinden mesaj ve görüntülü görüşme yaptığı belirtildi.

Sanığın olay günü öğlen saatlerinde yurt dışından gelerek, maktulden kısa bir süre önce eve girdiği, ardından maktul ile aralarında tartışma çıktığı ve sanığın mutfaktaki bıçakla maktulü 21 defa bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan mütalaada, sanığın savunmasında, maktulün köyden ayrılmak için kendisini kullandığını hissettiğini, kendisini aldattığından şüphelendiğini ve ayrılmak istediğini söyleyince kızgınlıkla mutfaktan aldığı bıçağı salladığını ve öldürme amacının olmadığını savunduğu ifade edildi.

Mütalaada, sanığın maktulün ölümcül bölgelerine yönelik öldürmeye elverişli bıçak ile vurduğu, haksız tahrik altında üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı, bu yöndeki beyanlarına itibar edilmediği belirtilerek, maktulün vücuduna yönelik darbe sayısının fazlalığı ve şiddeti göz önüne alınarak, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Müşteki avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, bir sonraki celse sanığın ve avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için duruşmayı erteledi. 

- İddianameden 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 24 Ekim 2018'de öldürülen Fatma Güraslan'ın eşi sanık Beytullah Güraslan ile olaydan kısa süre önce evlendikleri anlatıldı.

Sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığı belirtilen iddianamede, olay gecesi maktul ile telefonla görüşen sanığın İstanbul'a geldiği ve evde çift arasında tartışma çıktığı ifade edildi.

Çıkan kavgada sanığın, eşi Fatma Güraslan'ı 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, Beytullah Güraslan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi
Dünya

Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Suriye ve Libya'da Türk SİHA'ları tarafından avlanan Rus hava savunma sistemlerinin son olarak Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA'..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç
Dünya

Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç

Sudan Maliye Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 mil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay