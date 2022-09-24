Büyükçekmece Belediyesi iş yerlerini kiraya veriyor
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı ilanla özellikleri duyurulan ve şartları belirtilen 3 (üç) adet yeri, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihale ile kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 11.10.2022 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu’nda yapılacak.
İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte 10.10.2022 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.
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