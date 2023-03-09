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Aktüel Büyükçekmece Barajı’na akıyor! Panikleten görüntü
Aktüel

Büyükçekmece Barajı’na akıyor! Panikleten görüntü

İstanbul'da Büyükçekmece Barajı’nı besleyen kollardan Muratbey Deresi’nden akan siyah renkli yağlı atık, vatandaşlara korku yaşattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 20:11:00 -
Büyükçekmece Barajı’na akıyor! Panikleten görüntü

Büyükçekmece Barajı’nı besleyen kollardan birisi olan Çatalca Muratbey Deresi’nden yağlı bir yapıya sahip olan madde dereden akmaya başladı. Derenin renginin siyaha döndüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı.

Bölgede bulunan fabrikalardan kaynaklı olduğu ileri sürülen kimyasal atığın Büyükçekmece Barajı’na kadar uzandığı görüldü. Muratbey Deresi’nin rengini değiştiren maddenin henüz ne olduğu öğrenilemedi.

Dere dron ile havadan da görüntülenirken, aynı bölgede daha önce de mavi renkli bir madde aktığı akıllara geldi.

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