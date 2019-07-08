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Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? Kurban fiyatları 2019

Müslümanlar için ciddi bir vecibe olan kurban kesmek için vatandaşlar için merakla bekleniyor. Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı zaman dilimi kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı'nın birinci günü 11 Ağustos 2019. Kurban kesecek vatandaşlar son günlerde telaş yaşamamak adına şimdiden kurban fiyatlarını araştırıyor. Peki 2019 büyükbaş kurbanlık hayvan ve küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları ne kadar? İstanbul için en düşük küçükbaş kurban fiyatı ne? İşte Kurban fiyatları 2019 ile ilgili ayrıntılar..

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:25
Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? Kurban fiyatları 2019

Müslümanlar için ciddi bir vecibe olan kurban kesmek için vatandaşlar için merakla bekleniyor. Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı zaman dilimi kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı'nın birinci günü 11 Ağustos 2019. Kurban kesecek vatandaşlar son günlerde telaş yaşamamak adına şimdiden kurban fiyatlarını araştırıyor. Peki 2019 büyükbaş kurbanlık hayvan ve küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları ne kadar? İstanbul için en düşük küçükbaş kurban fiyatı ne? İşte Kurban fiyatları 2019 ile ilgili ayrıntılar..

2019 Diyanet kurban fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, halihazırda Türkiye'nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini bildirdi..

2018 kurban fiyatları ne kadardı?

Diyanet İşleri tarafından 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul'da kurban fiyatları ne kadar 2019?

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.

Sivas'ta kurban fiyatları belirlendi

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kurbanlıkları kilogram fiyatlarını 20 ila 23 TL olarak açıkladı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'ta ki kurbanlıkların durumu ve fiyatları hakkında açıklama yaptı. Hastaoğlu, Sivas'ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda; tosunun canlı kilogram fiyatı 23 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 22 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 20 TL, dişi koyun 20 TL, erkek koyun ise 22 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 450 TL, küçükbaş için 100 TL, parçalama ücreti 350 TL, et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiştir.”dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:25
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