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Yerel Büyükada'da kalan son 16 atın açıklama yapılmadan sevk edildiği öne sürüldü
Yerel

Büyükada'da kalan son 16 atın açıklama yapılmadan sevk edildiği öne sürüldü

Yeniakit Publisher
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Büyükada'da kalan son 16 atın açıklama yapılmadan sevk edildiği öne sürüldü

Hayvanseverler, Büyükada'da kalan son 16 atın açıklama yapılmadan sevk edildiğini iddia etti; işlemin durdurulmasını ve atların akıbetinin açıklanmasını istedi.

Büyükada'da 2019 yılında faytonların kaldırılması sürecinin ardından adada kalan son 16 atın, kamuoyuna ve Adalılara açıklama yapılmadan başka yerlere sevk edildiği öne sürüldü. Hayvanseverler, işlemin durdurulması çağrısında bulundu.

İddiayı gündeme taşıyan hayvan ve doğa gönüllüsü Doğa Su Dilek, 3 Eylül'den sonra atların adadan peyderpey gönderildiğine dair bilgiler aldıklarını belirterek konuyu Adalar Belediye Meclisi'nde de gündeme getirdiklerini söyledi. Meclis görüşmesinin ardından ahırların bulunduğu bölgeye gittiklerini ifade eden Dilek, burada 16 aygır at gördüklerini, çalışanlardan ise "Hepsi gitti, kalanlar da bugün-yarın gider" şeklinde ifadeler duyduklarını aktardı.

Görüntülerde bazı atlar araçlara bindirilirken zorlandı

Sevk sırasında çekilen görüntülerde atların kamyonlara bindirildiği anlar yer aldı. Bazı atların araçlara bindirilirken zorlandığı ve güçlük çektiği görülürken, hayvanseverler atların bu süreçte eziyet gördüğünü ileri sürdü.

Atların sevk edildiği belirtilen Maltepe Aktarma Merkezi önünde bekleyen vatandaşlar da tepki gösterdi. Vatandaşlar, atların nereye götürüldüğünün açıklanmasını ve sevk işleminin durdurulmasını istedi.

"Gemi belli bir zaman sonra yine hareket etti"

Sevki durdurmak amacıyla yetkililerle irtibat kurduklarını anlatan Doğa Su Dilek, "Gemiyi durdurduk dediler. Fakat gemi belli bir zaman sonra yine hareket etti" ifadelerini kullandı.

Adalar'daki atların 2019 yılından bu yana yaşadığı sürecin büyük bir dram olduğunu savunan Dilek, "Ben hayvanlara ve tabiata sahip çıkan sıradan bir yurttaşım. Bu canlıların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini istiyorum" dedi. Dilek, atların nereye götürüldüğünün, kaç atın sevk edildiğinin ve sevk işleminin hangi idari karara dayandığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Hayvanseverler ise yetkililere "Büyükada'da kalan son atların akıbeti açıklansın, sevk işlemi durdurulsun" çağrısında bulundu.

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