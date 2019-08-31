Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Isparta'da resepsiyon ve fener alayı düzenlendi

ISPARTA (AA) - Isparta'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi, fener alayı düzenlendi. Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Belediye binası önünde başlayan ve Vali Seymenoğlu ile protokolün katıldığı fener alayı yürüyüşü ise valilik önünde sona erdi. Valilik önünde kurulan sahnede, Süleyman Demirel Üniversitesi Orkestrası bir konser verdi. Program, Isparta Belediyesince sünnet ettirilen 152 çocuğa bisiklet hediye edilmesi ve havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

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