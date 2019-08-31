Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

BEYRUT (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen resepsiyona, Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan'ın yanı sıra üst düzey ordu ve emniyet yetkilileri, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle her Türk vatandaşının, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yüce Türk halkını hayırla anmasını bir görev bilmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta Lübnan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatan Çakıl, Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Hasan ile çok verimli görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Özellikle iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında her türlü iş birliği konusunda mutabık kalındığını söyleyen Çakıl, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

- "TSK dünyanın birçok yerinde barış ve istikrara katkı sağlıyor"

Türkiye'nin Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan da Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşları ve canlarını feda eden şehitler ile gazileri büyük bir minnettarlıkla anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Türk milletinin, 1919 yılında Atatürk liderliğinde işgalcilere karşı savaştığını ve 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar Savaşı'nda işgalcilere karşı zafer elde ettiğini hatırlatan Büyan, o günden sonra 30 Ağustos'un Türk milleti için yeni bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" prensibinde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde barış ve istikrara katkıda bulunduğunun altını çizen Büyan, "Geçmişte olduğu gibi Türk ordusu, Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda vatanını dahili ve harici düşmanlardan koruyacaktır." ifadesini kullandı.