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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:18
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

TİFLİS (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Gürcü iş adamları ve çok sayda davetli katıldı.

Büyükelçi Yazgan, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Yazgan, daha sonra yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik ortak olduğunu belirterek, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini ve güvenliğini daima desteklediğini belirtti.

Savunma Bakanı İzoria da Türkiye'nin Gürcistan'ın 28 yıllık tarihinde daima pozitif bir rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye ile savunma alanındaki 20 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Resepsiyonda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:18
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