Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

SARAYBOSNA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Masovic ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, bakanlar, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı. Resepsiyonda Büyükelçi Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderilen mesajını okudu. Resepsiyonda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

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