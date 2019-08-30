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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da resepsiyon verildi

30 Ağustos 2019 Cuma 23:16
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği resepsiyonda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi.

Bu haftanın Türk tarihinde önemli bir hafta olduğunu ifade eden Gül, "Malazgirt'te Türk tarihinin Anadolu'da başlattığı ve 30 Ağustos'la da dosta düşmana herkese bu topraklarda kalıcı olduğumuzu gösterdiğimiz bir hafta. Bu vesileyle, hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun." dedi.

Bayramın "zafer" olarak kutlanmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere şükran duyduklarını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Bizim çok önemli sermayelerimiz var. Ama en önemli sermayemiz, bu topraklar üzerinde kardeşliğimiz, barışımız, dostluğumuz ve bu toprakları canımızdan daha çok sevmemiz. Bu bizi bir arada tutan en önemli güçtür. Üzerinde gezdiğimiz toprakları canımızdan daha fazla sevmiyorsak o topraklar zaten vatan değildir. Her vatandaşımız her kardeşimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan herkes, bu toprakları canından kanından daha mukaddes biliyor."

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emekli olan İl Jandarma Komutanı Halil Uysal'a kentte yaptığı başarılı çalışmaları dolayısıyla takdim etti.

Programa, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, kurum müdürleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

- Kilis

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Recep Soytürk, Büyük Zafer'in 97. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

30 Ağustos zaferiyle vatan topraklarının düşman işgalinden tamamen kurtarıldığını belirten Soytürk, "Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuş ve zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır." dedi.

Havai fişek gösterisiyle son bulan resepsiyona, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amir ve müdürleri katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Abdullah Erin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Vali Erin, Türk milletinin kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verdiğini söyledi.

30 Ağustos zaferiyle Türk milletinin hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini ve sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirten Erin, milletin bugün de ülkenin bölünmez bütünlüğüne birliğine ve dirliğine yönelik saldırılara geçmişten aldığı ilhamla karşı çıktığını ifade etti.

Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyup Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve gaziler katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:16
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu
  2. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
  3. Gaziantep Valisi Davut Gül

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