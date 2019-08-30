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Büyük zaferin 97. Yılı Bitlis’te kutlandı

Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:16
Büyük zaferin 97. Yılı Bitlis’te kutlandı

Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.


Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldılar.


Program Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve nemini belirten konuşma İl Jandarma Komutanlığında görevli bir subay tarafından yapıldı. Öğrencilerin şiirleri okunmasının ardından çelenk programı sona erdi.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.


(VO)




- Ahlat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı



(Fotoğraflı)



Özkan Olcay


BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün 97.yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Ahlat Kaymakamlığı önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam etti. Daha sonra Ahlat Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Ferdi Ayyıldız tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Tören, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. Törene Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, bazı şehit aileleri ile gaziler katıldı.


(ÖO)




-Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay


BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajı okundu. Düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından ise, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan,Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’ı tensilen programa katılan Piyade KurmayYarbay Mustafa Samancı ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte kaymakamlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Düzenlenen program Tatvan 10. Komando Tugayı bahçesinde verilen kokteyl ile sona erdi.


Düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanı Piyade KurmayYarbay Mustafa Samancı, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:16
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