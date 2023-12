Büyük yatırıma 4 yılda 3 milyar TL harcanacak

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret eden Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın’la 2. OSB’de inşa ettikleri kağıt üretim tesisindeki çalışmalarla ilgili olarak bir görüşme yaptı.

ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’in de yer aldığı ziyarette, söz konusu tesisin, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin ilk temizlik kağıdı üretim tesisi olacağını ifade eden Orhan Öğücü, ilk 4 yılda yapılacak yaklaşık 3 milyar TL’lik yatırımla hem bölgenin kağıt ihtiyacını karşılamayı hem de bölgeye yakın iç ve dış pazarlara ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

2025 yılının başında Erzurum’daki projenin ilk etabını devreye alacaklarını belirten Öğücü, zor bir coğrafyada üretim ve ihracat yapmak, istihdama katkı sunmak adına önemli bir sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi. Dünyada 80’den fazla ülkeye bobin temizlik kağıtları ihraç ettiklerini ifade eden Orhan Öğücü, yapılacak yatırımla Erzurum’un günün en iyi teknolojisini içeren tesislerinden birine sahip olacağını belirterek şunları söyledi; “Pandeminin etkilerine rağmen yatırım programımızı aksatmadık ve brüt üretim kapasitemizi 2022 yılı itibarıyla 271 bin tona çıkardık. Erzurum’daki tesisin faaliyet geçmesiyle de kapasitemizi daha üst seviyelere taşıyacağız. 2022 yılında Türkiye’den bobin ve bitmiş ürün temizlik kağıdı ihracatının yüzde 36’sını gerçekleştirdik. 2022 yılında yüzde 70 seviyesinde olan ihracat oranımızı, 2023 yılın da aynı seviyelerde kapatmayı planlıyoruz”

Özakalın, “Şehrimize değer katan her yatırım bizim için çok kıymetli”

Lila Grup’un 2. OSB’deki yatırımının, şehrin sanayileşmesine, üretim, ihracat ve istihdamın artmasına büyük katkıda bulunacak önemli bir sanayi yatırımı olduğunu vurgulayan Başkan Özakalın ise, Erzurum’un ekonomisine değer katacak her yatırımın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Özakalın, “Bu anlamda özverili bir şekilde şehrimize yatırım yapan değerli iş insanı Orhan Öğücü ve ekibine şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 2.OSB yönetimi olarak yatırım için Erzurum’u tercih eden her müteşebbisi el üstünde tutuyoruz. Erzurum’un geleceği için çakılan her çivi çok değerli. Bu yüzden bizler, yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Yerel ve ulusal firmaların 2. OSB’ye olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını yineleyen Başkan Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “İnşallah 2. OSB 3. Etap alanımız bu kağıt fabrikası gibi şehrimizin sanayisine değer katacak bir çok yeni yatırıma ev sahipliği yapacak. Ancak, birçok kez ifade ettiğimiz gibi 3. Etap alanının mutlak surette genişletilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz. Mevcut 1 buçuk milyon metrekarelik alanda yatırımcılarımızın yer tahsisi taleplerini karşılamamız mümkün değil. Bu heyecanımızın devam etmesi ve sanayimizin gelişmesi için önümüze çıkan fırsatları mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk etabı 2025 yılında faaliyete geçecek kağıt üretim tesisi gibi büyük sanayi yatırımlarının kentte yan sanayinin gelişmesinin de önünü açacağını söyleyen Başkan Özakalın, KOBİ vasfı taşıyacak yan sanayi yatırımlarının da Erzurum’un üretim ve istihdamına büyük fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.