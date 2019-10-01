Büyük vurgun! İBB Cumhuriyet paçavrasına musluğu açtı

Seçim öncesi israf yapıldığı algısı oluşturarak vatandaşın gözünü boyama çalışan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve solak zihniyetin medyadaki tetikçiliğini yapan Cumhuriyet paçavrası ile abonelik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı.

"Her müfteri kendini itiraf eder" deyişinin canlı kanıtı olan CHP’li belediyelerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kimi neyle suçladılarsa aslında o suçu kendilerinin işlediğini bir kez daha gösterdi. İBB’den yandaş medyaya para aktarma faaliyetinin bir örneği daha Cumhuriyet Gazetesi’ne sadece İSPARK’tan ayda 341 bin lira aktarılacağını gösteren sözleşmenin ortaya çıkmasıyla gözler önüne serildi. Diğer birimlerin ise ne kadar ödeyeceği şimdilik bilinmiyor.

İSPARK'tan Cumhuriyet paçavrasına ayda 341 bin 250 Türk Lirası

Ortaya çıkan sözleşmede yazdığına göre adeti 2.5 TL’den her gün 4 bin 550 adet Cumhuriyet Gazetesi alınacak. Böylelikle günlük 11 bin 375 TL olacak şekilde ayda 341 bin 250 TL İSPARK üzerinden Cumhuriyet Gazetesi’ne aktarılacak. Sözleşmede bu alımların 65 gün süreceği belirtiliyor; çünkü 65 gün sonra 2019 yılı için yıl kapması yapılacağından 1 Ocak 2020 itibariyle sözleşmeler yeni fiyat tarifesiyle yenileniyor.

Tasarruf propagandasıyla metro, metrobüs ve otobüs seferlerinde sebep olduğu aksaklıkla izdihamların yaşandığı İstanbul’da belediye kasasından paraların yandaş medyaya aktarılması sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlardan tepki

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, sözleşmeyi sosyal medyada gören vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları: