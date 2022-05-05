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Gündem Büyük tepki yağıyor! Deniz Akkaya’dan ‘çocukları zehirleyin’ çağrısı
Gündem

Büyük tepki yağıyor! Deniz Akkaya’dan ‘çocukları zehirleyin’ çağrısı

Sosyal medya hesabı üzerinden “Şimdi bu çocukları zehirlesek, sıkıntı olur mu?” notuyla dikkat çeken bir paylaşım yapan Deniz Akkaya’ya tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 15:16:00 -
Büyük tepki yağıyor! Deniz Akkaya’dan ‘çocukları zehirleyin’ çağrısı

 YENİ AKİT / ANKARA 

Sosyal medya hesabı üzerinden “Şimdi bu çocukları zehirlesek, sıkıntı olur mu?” notuyla dikkat çeken bir paylaşım yapan Deniz Akkaya’ya tepki yağdı. #DenizAkkayaHaddiniBil başlığı altında toplanan binlerce kullanıcı, “Vücudunda kafa taşıyıp içinde mercimek tanesi kadar beyin olmayan Deniz Akkaya.illa birini zehirleyeceksen kendinden başlayabilirsin zira topluma hiç bir katkın,faydan yok…” , “Çocuk zehirlemekten bahseden birinin akıl sağlığı yerinde olamaz, sanatçı değil ama katil olabilir; çünkü hatalı bir çocuğa yapılabilecek şey, ıslah ve terbiyedir” , “Deniz Akkaya söylemezsem olmaz programında taciz konusunda Mehmet Ali Erbil'i savundu. Biz bunu hiç unutmayız” , “Çocukları zehirlemek” üzerine azmettiricilik yaptığını değerlendirdiğimiz manken Deniz Akkaya başka bir skandalla daha gündemde! İşte Deniz Akkaya’nın “BABAMI VE ANNEMİ DÜZENLİ OLARAK ZEHİRLEDİM” dediği video!!!” ifadelerini kullandılar.

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