Büyük tepki yağıyor! Deniz Akkaya’dan ‘çocukları zehirleyin’ çağrısı

YENİ AKİT / ANKARA

Sosyal medya hesabı üzerinden “Şimdi bu çocukları zehirlesek, sıkıntı olur mu?” notuyla dikkat çeken bir paylaşım yapan Deniz Akkaya’ya tepki yağdı. #DenizAkkayaHaddiniBil başlığı altında toplanan binlerce kullanıcı, “Vücudunda kafa taşıyıp içinde mercimek tanesi kadar beyin olmayan Deniz Akkaya.illa birini zehirleyeceksen kendinden başlayabilirsin zira topluma hiç bir katkın,faydan yok…” , “Çocuk zehirlemekten bahseden birinin akıl sağlığı yerinde olamaz, sanatçı değil ama katil olabilir; çünkü hatalı bir çocuğa yapılabilecek şey, ıslah ve terbiyedir” , “Deniz Akkaya söylemezsem olmaz programında taciz konusunda Mehmet Ali Erbil'i savundu. Biz bunu hiç unutmayız” , “Çocukları zehirlemek” üzerine azmettiricilik yaptığını değerlendirdiğimiz manken Deniz Akkaya başka bir skandalla daha gündemde! İşte Deniz Akkaya’nın “BABAMI VE ANNEMİ DÜZENLİ OLARAK ZEHİRLEDİM” dediği video!!!” ifadelerini kullandılar.