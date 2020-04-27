Büyük tepki almıştı! İBB'den yeni toplu taşıma kararı

İstanbul'da sefer sayılarını azaltması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen İBB'den flaş bir hamle geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk gününde yoğunluk yaşanmaması için otobüs, metro ve metrobüs seferlerinde ek seferler yapılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında, geçen haftaya göre yüzde 20'den fazla artış oluğunu belirtildi.

Haftanın ilk günü olan 27 Nisan Pazartesi günü de yoğunluk beklendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

''Sokağa çıkma yasağı kararına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında geçen haftaya göre %20’den fazla artış gözlenmiştir. 4 günlük yasağın ardından 27 Nisan Pazartesi günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulmuştur.''