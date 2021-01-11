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Teknoloji Büyük tehlike: Köpek balıklarında zehirli metal çıktı!
Teknoloji

Büyük tehlike: Köpek balıklarında zehirli metal çıktı!

Araştırmacılar, köpek balıklarının deniz koruma alanında yaşadığı Bahamalar'daki büyük resif ve kaplan köpek balıklarında, cıva dahil bir düzine ağır metal buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 19:11:00 -
Büyük tehlike: Köpek balıklarında zehirli metal çıktı!

Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, yaşamı her geçen gün daha fazla tehdit ediyor.

Birçok çalışma, mikroplastiklerin birçok deniz ve kara canlısı tarafından yutulabileceğini ortaya koyuyor.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ise, 2 binden fazla deniz canlısının mikroplastik partiküllerden direkt olarak etkilendiğini gösteriyor.

Ağır metal tehlikesi

Yeni bir araştırmaya göre, mikroplastiklere ek olarak ağır metaller de deniz canlılarını etkiliyor.

Kâr amacı gütmeyen araştırma enstitüsü Beneath the Waves'den (BTW) araştırmacılar, 6 farklı türden 36 köpek balığının kas dokularını inceledi.

Ağır metal izleri var

Araştırmacılar, köpek balıklarının deniz koruma alanında yaşadığı Bahamalar'daki büyük resif ve kaplan köpek balıklarında, "endişe verici derecede yüksek seviyelerde" cıva dahil bir düzine ağır metal buldu.

Araştırmacılar, geçen yüz yıldaki insan faaliyetlerinin deniz ortamına giren metal akışını "çabucak hızlandırdığını" söyledi.

Araştırmacılar, köpek balığı sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemekle birlikte, bulunan metallerin insanlar için zehirli olduğu düşünülen seviyeleri aştığını belirtti.

 

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