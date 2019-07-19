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Büyük takımların ağındaydı! 11 milyon Euro'ya gidiyor

Adı sık sık büyük Türk kulüpleriyle anılan Kasımpaşa'nın Mısır'lı futbolcusu Trezeguet milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya gidiyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:08
Büyük takımların ağındaydı! 11 milyon Euro'ya gidiyor

Kasımpaşa, Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin transferi için 11 milyon Euro karşılığında Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardı. Lacivert beyazlılar, bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay alacak.

24 yaşındaki futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

2017-2018 sezonunun başında kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılan Trezeguet'in bonservisi 2018-2019 sezonun başında Kasımpaşa tarafından 2 milyon euro bedelle alındı.

Kasımpaşa ile 2 sezonda 71 maça çıkan Mısırlı yıldız, 25 kez fileleri sarstı, 18 de gol pası verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:08
  1. Kasımpaşa
  2. Trezeguet
  3. Aston Villa

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