Büyük takdir topladı! Gol atan eski Fenerliden müthiş hareket
Cezayir Milli Takımı'nın Somali'yi 3-1 yendiği mücadelede takımının son golünü kaydeden Islam Slimani, yeşil sahada Filistin bayrağı dalgalandırarak İsrail'e tepkide bulundu.
Cezayir Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Somali'yi 3-1 mağlup etti.
Mücadelede takımının son golünün atan Cezayirli Islam Slimani, gol sevinci yaşamak yerine kale arkasından aldığı Filistin bayrağını açtı.
Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Türk sporseverlerin desteğini aldı.