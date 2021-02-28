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Yaşam Büyük şüphe! Üçüncü kattan atladığı iddia edilen kadın ağır yaralandı
Yaşam

Büyük şüphe! Üçüncü kattan atladığı iddia edilen kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir binanın üçüncü katından düşen genç kadın ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:05:00 -
Büyük şüphe! Üçüncü kattan atladığı iddia edilen kadın ağır yaralandı

Batılı gayrimeşru yaşam tarzına bir acı olay daha eklendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden yeni boşanan Z.S. yeni taşındığı evde gayrimeşru erkek arkadaşıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 34 yaşındaki kadının balkona çıkarak atladığı iddia edildi. Kafa üstü yere çakılan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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