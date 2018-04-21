Büyük şok! UEFA Kupası çalındı!

Meksika'da sergilenen UEFA Avrupa Ligi kupasının çalındığı ancak yerel otoriteler tarafından birkaç saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Sergilenmek üzere Meksika'ya, Guanajuato Stadyumu'na götürülen UEFA Avrupa Ligi kupası aniden ortadan kayboldu.

KİMİN ÇALINDIĞI AÇIKLANMADI



Yerel güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre çalınan kupa birkaç saat sonunda stadyuma 5 km uzaklıktaki Leon'da bulunarak yetkililere teslim edildi. Kupanın kim tarafından çalındığı ve nasıl bulunduğu yönünde herhangi bir detay paylaşılmadı.

Yetkililer kupanın görüntüsünü paylaşarak güvende olduğunu taraftarlara gösterdi.