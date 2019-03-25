Büyük skandal! CHP'nin Adalar adayı Erdem Gül İstiklal Marşı'nı okumadı Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan MİT TIR'ları davası sanığı ve CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün, katıldığı bir programda İstiklal Marşı'nı okumaması büyük tepki topladı.

CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’nı okumaması tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçime 1 hafta kala çalışmalarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında soluğu Büyükada'da aldı. Büyükada Anadolu Kulübü'nde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yanına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül'ü aldı. İstiklal Marşı'nı okumadı Program başlamadan önce salonda İstiklal marşının okunduğu anda, CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’nı okumaması görüntülere yansıdı. Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'na eşlik etmemesi sosyal medya üzerinden eleştirilere neden oldu. Tepki yağdı Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları CHP'nin İstanbul Adalar adayı Erdem Gül'e tepki yağdırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.