Büyük rezalet! Solak yazar, seçim öncesi bunu yaptı
Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, seçime saatler kala muhalif seçmenlere yine korku pompaladı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, seçime saatler kala muhalif seçmenlere yine korku pompaladı.
Buram buram algı operasyonu kokan yazısında felaket tellallığına soyunan İlknur, özetle şu herzeleri yumurtladı:
"(...) Pazartesi nasıl bir Türkiye’ye uyanacağının farkında mısın acaba?
Şimdi “Aman canım bugünkü Türkiye’nin hali ortada. Bundan daha kötüsü ne ola ki?” deme. Beterin beteri, dibin dibini göreceğiz unutma.
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Ekonomimiz dibi görmüştü. Şimdi temerrüde düştü düşecek. Bankalar artık maaşlarımızı bile tek seferde nakit olarak vermiyor. Taksitlere bölüyor. Kredi kartından nakit avans nanay yavrum nanay.
Döviz hesabından kendi paranı çekemeyeceksin.
(...) Soğanı bırak, ekmeği bile on liranın üzerinde yiyeceksin. (...)"