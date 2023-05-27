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Medya Büyük rezalet! Solak yazar, seçim öncesi bunu yaptı
Medya

Büyük rezalet! Solak yazar, seçim öncesi bunu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 13:54:00 -
Büyük rezalet! Solak yazar, seçim öncesi bunu yaptı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, seçime saatler kala muhalif seçmenlere yine korku pompaladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, seçime saatler kala muhalif seçmenlere yine korku pompaladı. 

Buram buram algı operasyonu kokan yazısında felaket tellallığına soyunan İlknur, özetle şu herzeleri yumurtladı: 

"(...) Pazartesi nasıl bir Türkiye’ye uyanacağının farkında mısın acaba?

Şimdi “Aman canım bugünkü Türkiye’nin hali ortada. Bundan daha kötüsü ne ola ki?” deme. Beterin beteri, dibin dibini göreceğiz unutma.
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Ekonomimiz dibi görmüştü. Şimdi temerrüde düştü düşecek. Bankalar artık maaşlarımızı bile tek seferde nakit olarak vermiyor. Taksitlere bölüyor. Kredi kartından nakit avans nanay yavrum nanay.

Döviz hesabından kendi paranı çekemeyeceksin.

(...) Soğanı bırak, ekmeği bile on liranın üzerinde yiyeceksin. (...)"

 

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ekmeği 10 değil 100 tl ye bile yesek VATAN HAİNLERİNE oy yok bu böyle biline çünkü biz b...k makinesi değiliz sizin gibi.

Memleketim

Hay zıkkımın kökünü yiyeydiniz! 
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