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Gündem 'Büyük rezalet' diyerek tepki gösterdi: İşte Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunun belgesi
Gündem

'Büyük rezalet' diyerek tepki gösterdi: İşte Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunun belgesi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye'deki büyükelçilere 'Kanal İstanbul' çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu bir maşadır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 01:02:00 - 2021-11-06 01:09:11
'Büyük rezalet' diyerek tepki gösterdi: İşte Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunun belgesi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, henüz 10 büyükelçi rezaleti yaşanmışken Türkiye'deki büyükelçilere 'Kanal İstanbul' çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu bir maşadır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' tehdidi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Boğazı'nı rahatlatacak proje ile ilgili, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir" diyerek tehditler savurdu. CHP lideri tehditlerini daha da ileri götürerek Türkiye'deki büyükelçilere Kanal İstanbul çağrısında bulundu.

Türkiye'yi şikayet etti

Kılıçdaroğlu, mektubu sosyal medya hesabından duyurarak, "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yabancı devletlere şikayet eden Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. Tepkilerden biri de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

Özalan'dan tepki

Özalan, Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Büyük rezalet! Küçük elçi Kemal Kılıçdaroğlu, rezil ve çapsız siyasetine devam ediyor. Utanmadan sıkılmadan "Kanal İstanbul'u yaptırmayın." diyerek yabancılara ağlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir maşadır. Belgesi de aşağıdadır.

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