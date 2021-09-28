Büyük patron böyle istedi! İyi Parti rezil olmasın diye…

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HDP, 11 maddelik "Barışa Çağrı" adını verdiği bir deklerasyon yayımlayarak 2023'deki seçimlerde ittifak yapmayacaklarını iddia etmişti.

HDP’nin bu güldüren açıklaması Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde konuşuldu.

"Büyük patron demişki..."

Karahasanoğlu, HDP’nin kararı ile ilgili “Herkese eşit gibi bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Özellikle de ‘hiç bir ittifakta olmayacağız’, altını çiziyorlar bunun. Bende şöyle diyorum, çünkü büyük patron öyle demiş. Büyük patron demişki ‘HDP, sen girersen ittifakın içerisine İYİ Parti bozulur, mahvolur, rezil olur.” yorumunda bulundu.