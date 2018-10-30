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Büyük panik! Polis her yerde katili arıyor... E-5'de korkunç cinayet

İSTANBUL'un en yoğun noktalarından biri olan D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde trafikte seyreden bir otomobilden sıkılan kurşunun hedefi, seyir halindeki başka bir otomobilin sürücüsü oldu. Kafasından isabet alan ve ismi bilinmeyen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler, kanlı infazın gerçekleştiği noktadaki çalışmaları adeta film izler gibi izledi. Şoke eden cinayetin ardından yapılan incelemede kaçan otomobilin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre 'çift plaka' sahteciliği uyguladığı ortaya çıktı.

30 Ekim 2018 Salı 06:17
Büyük panik! Polis her yerde katili arıyor... E-5'de korkunç cinayet

Olay, şehrin en işlek karayolu olan D-100 Karayolu'nun Şirinevler mevkii, Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yan yolda seyreden bir otomobilde bulunan kişi ya da kişilerce, seyir halindeki beyaz bir otomobile doğru açılan ateş sonucunda otomobilde yalnız olan ve ismi bilinmeyen sürücü, sıkılan tek kurşunun hedefi oldu.

Büyük panik yaşandı



Metrobüs ve metro duraklarının yakınında, otobüs durağının ise hemen önünde yaşanan olayı görenler, büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekibi silahlı saldırıya uğrayan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Seyir halindeki sürücüye tek kurşun

İnfazı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunduğu otomobilin olaydan saniyeler sonra Ankara istikametine doğru hızla kaçtığı ve PTS kayıtlarına göre otomobilde 'çift plaka' sahteciliği uygulandığı olduğu ortaya çıktı. Cinayet mahalline gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete kurban giden sürücünün cansız bedeni üzerinde incelemede bulundu. Sürücünün kafasından tek kurşun isabet alarak infaz edildiği bilgisine ulaşıldı.

Cinayet mahallini film izler gibi izleyen vatandaşlar

Olayın gerçekleştiği yan yol çalışmalar boyunca trafiğe kapatılırken, metrobüs üst geçidinden geçen yayalar ve ana yolda seyir halindeki araçlarda bulunanların, cinayet mahallindeki çalışmaları adeta film izler gibi izlediği görüldü. Bazılarının olayı görüntülediği de gözlemlenirken, polis ekipleri bekleme yapan kişileri sık sık ikaz etti.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının da inceleme yapmasının ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, trafikte kanlı infaz hakkında soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 06:17
  1. Ankara
  2. şirinevler
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