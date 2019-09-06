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Büyük otel yatırımları ardı ardına geliyor

Dünyaca ünlü otel markası, Türkiye’nin en büyük otomotiv ve sanayi merkezlerinden biri olan Sakarya’da yatırım yapmak için harekete geçti.

06 Eylül 2019 Cuma 12:50
Büyük otel yatırımları ardı ardına geliyor

Dünyaca ünlü otel markası, Türkiye’nin en büyük otomotiv ve sanayi merkezlerinden biri olan Sakarya’da yatırım yapmak için harekete geçti. Yıl sonunda açılması planlanan otelde 139 modern oda ve süit yer alacak.


Turizm’de büyük bir ivme yakalayan Türkiye’ye yönelik yatırımlar da sürüyor. Dünya genelinde bin 400’den fazla oteli bulunan Radisson Blu, Türkiye’nin en büyük otomotiv ve sanayi merkezlerinden biri olan Sakarya’daki ilk otelini açmak için imzaların atıldığını duyurdu.Yıl sonundan önce açılması beklenen otel, bölgedeki otel yatırımlarının en önemli halkalarından biri olacak.


Hotel Group Başkan Yardımcısı ve Geliştirme Üst Yöneticisi Elie Younes, “Sakarya ile Türkiye’deki ailemize harika bir otel daha ekleniyor. Bu proje, Radisson Blu’nun en büyük üst segment marka olmaya devam ettiği ülkedeki ağımızı güçlendirecek” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:50
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