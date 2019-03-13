Büyük olaylar! Taraftar başından yaralandı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona-Lyon maçı öncesinde büyük olaylar çıktı. Meydana gelen olaylarda bir taraftar başından yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam oynanacak Barcelona-Olympique Lyon maçı öncesinde, iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgada 5 Fransız'ın gözaltına alındığı bildirildi. Barselona yerel polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Sants Mahallesi'nde Olympique Lyonlu ve Barcelonalı taraftarların arasında çıkan olaylara polisin müdahale ettiği belirtildi. Kavgada hafif yaralananların olduğu ve 5 Fransız'ın gözaltına alındığı duyuruldu. Bir traraftar başından yaralandı İspanyol basını, Barselona polisinin taraftar kavgasına müdahale ederken biber gazı kullandığını, başından yaralanan bir taraftarın hastaneye kaldırıldığını yazdı. Katalan polisi, Barcelona-Olympique Lyon karşılaşmasını "yüksek riskli" olarak tanımlayarak önlemlerini artırmıştı. Yaklaşık 4 bin 500 Fransız taraftarın maç için Barselona'ya geldiği ve bunlardan 300 kadarının aşırı sağ radikal gruplara bağlı oldukları belirtiliyor.

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