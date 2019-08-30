0553 313 94 23

“Büyük marketler küçük esnafı çok etkiliyor”

Okulların başlamasına sayılı günler kala, çanta satan esnaflar piyasanın durgunluğundan ve büyük marketler nedeniyle satışların düşmesinden şikayetçi.

30 Ağustos 2019 Cuma 22:10
“Büyük marketler küçük esnafı çok etkiliyor”

Okulların başlamasına sayılı günler kala, çanta satan esnaflar piyasanın durgunluğundan ve büyük marketler nedeniyle satışların düşmesinden şikayetçi.


Okul malzemelerin çok satıldığı bu dönemde, okul malzemeleri satan esnaflar piyasa durgunluğundan ve bu dönem için hazırladıkları ürünlerin satılamayacağından endişeli. Çantalara geçen seneye göre yüzde 60 zam geldiği için satışlarda düşüş olduğunu belirten esnaflar, büyük marketlerin de işlerini düşürdüğünü söyledi.


12 senedir Eskişehir’de çanta satan İlham Bulut, yeni dönem hazırlıklarını ve satış durumunu anlattı. Fiyatların arttığını ifade eden Bulut, "Hazırlıklarımızı yaptık. İki haftadır okul çantaları satıyoruz. Genelde öğrenciler ve aileler geliyorlar. Okulların başladığı dönem bizim en çok mal sattığımız dönemdir. Eylülün 8’ine kadar bizim satışlarımız iyidir. Ondan sonra okullar başlıyor ve çok satış olmuyor. Aslında bu dönem çok yoğun olması lazım ama şimdi o kadar kalabalık değil. 12 senedir bu işi yapıyorum, işler bu sene çok durgun. Geçen sene 100 liraya sattığımız çanta şu an 160 lira. Bu sene alım gücünün düşük olduğunu görüyoruz. Orijinal ve marka ürünler var ama alt kalite mallar daha çok satılıyor. Vatandaşlar uygun ürünleri tercih ediyorlar” dedi.


Yiyecekten kırtasiyeye, şarküteriden aksesuara kadar her şeyin satıldığı büyük marketlerin küçük esnafların işlerini bitirdiğini anlatan Bulut, “Bir taraftan da büyük marketler küçük esnafları bitiriyorlar. İnanılmaz uygun fiyatta mal satıyorlar. Biz onlar gibi yapamıyoruz. Bizim 160 liraya sattığımız çantayı onlar 100 liraya satıyorlar. Onların binlerce şubeleri var, bizim hiç şansımız kalmıyor onlara karşı. Biz ürünlerimizi uygun fiyatta satmaya çalışıyoruz şimdi bizim ürünlerimiz alışveriş merkezlerindeki fiyatlarla ayni ama böyle çok kar edemiyoruz. Yüzde 10 kar da bazen var bazen yok. Sadece iş dönsün diye satıyoruz. Büyük firmalar uygun satıyor ve daha karlı satıyor. Ben 300 tane satsam onlar 5 bin tane 10 bin tane satıyor aynı markadan. Malların çoğu Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden geliyor. Çoğu Çin malı ama Çin malları da çok pahalı maalesef. Türkiye kendi içinde de üretiyor ama çok üretecek firma yok. Doğru düzgün kumaş üretecek firma yok, yedek malzemeler burada bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    1. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    2. Putin, Erdoğan'a dondurma..
    3. Futbol: TFF 1. Lig
    4. Erdek’te askeri gemiler vatandaşların..
    5. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    6. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin’den Plevne..
    7. “Büyük marketler küçük esnafı çok..
    8. Ağrı Belediyesi 360 belediye çalışanı..
    9. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    10. 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Ukrayna'da..
    11. ABD'den Çin'e 'Doğu Türkistan' çağrısı!
    12. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    13. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    14. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şeftali yüklü..
    15. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    16. Antalya'da tur otobüsü şarampole..
    17. Hatay’da sazlık alanda çıkan yangın..
    18. Yenişehir’de çamlık alanda çıkan..
    19. Uluslararası Bisiklet Festivali
    20. İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun..
    21. 30 Ağustos coşkusu Eyüpsultan’ı sardı
    22. Meral Akşener'in en mutlu olduğu an
    23. İzmir İl Meclisi’nde ‘imar’ tartışması
    24. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30..
    25. Roma'dan savunmaya takviye
    26. A Milli Futbol Takımı'nın programı..
    27. Yemen’de bomba yüklü motosiklet..
    28. Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    29. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak