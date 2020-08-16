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Büyük İstanbul depremindeki en riskli ilçeler açıklandı

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 10 yıl içinde gerçekleşmesi beklenen ve büyüklüğünün 7'nin üzerine olacağı öngörülen büyük İstanbul depremi nedeniyle risk altındaki ilçeleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 11:25:00 - 2020-08-16 11:26:18
Büyük İstanbul depremindeki en riskli ilçeler açıklandı

Uzmanların sürekli gündemde tuttuğu büyük İstanbul depremine ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 10 yıl içinde gerçekleşeceği ihtimali üzerinde durulan depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DHA’ya konuşan Altan, büyük risk altındaki ilçeleri de açıkladı.

17 Ağustos depreminin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen depreme henüz hazırlıklı olunmadığını savunan Prof. Altan, 2000 yılıncan önce yapılan binaların büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Yapılan güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Altan, halkın bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Deprem riskine karşın halka eğitim verilebileceğini söyleyen Prof. Altan,“Vatandaşlar konutları dayanıksızsa, çürükse o yapıyı boşaltsınlar, evdeki eşyaları duvara sabitlesinler” dedi.

Riskli ilçeler

Deprem nedeniyle Adalar ve Silivri arasında kıyı şeridi bulunan tüm ilçelerin risk altında olduğunu açıklayan Prof. Dr. Altan, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş'ın risk altındaki ilçelerden bazıları olduğunu söyledi.

Aynı zamandaProf. Mehmet Fatih Altan,zemin ne kadar sağlam olursa olsun, eski yapı stokunun çok olduğunu belirttive kentsel dönüşüm çalışmalarının yerinde olduğunu, hızlı bir şekilde çalışmaların tamamlanması gerektiğini söyledi.

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