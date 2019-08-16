‘Büyük İskender’ raflarda

Prof. Dr. Pierre Briant’ın Büyük İskender adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Prof. Dr. Pierre Briant’ın Büyük İskender adlı kitabı Alfa Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Collége de France’da ‘Ahameniş Dünyası ve İskender İmparatorluğu Tarihi ve Medeniyeti’ kürsüsü başkanı olan Pierre Briant, Büyük İskender Fetihler ve Siyaset kitabı ile yalnızca önemli bir tarihsel kişiyi değil rol aldığı tarihsel olayların başlıca yönlerini, bakış açılarını da ele alıyor.

Bu kitap bir biyografi değil. Her ne kadar kişi unsurunun önemi bilinse de, yalnızca İskender’in şahsına indirgenemeyecek bir tarihsel olayın başlıca veçhelerini ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kitabın düzenlenişi bilinçli bir tercihin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fetihlerin anlatısı, okurun, fethin önemli kronolojik safhalarını anlamasını sağlayacak, giriş niteliğinde kısa bir bölümde özetlendi. Çalışmanın asıl büyük kısmı, insanın tamamen doğal olarak kendine sorduğu önemli soruların araştırılmasına ayrıldı: fethin kökenleri ve İskender’in hedefleri; direnişlerin mahiyeti ve önemi; fethedilen toprakların düzenlenişi; fethedenlerle fethedilmiş halklar arasındaki ilişkiler gibi.