Büyük gizem: İnternette her gün 90 milyon kez tıklanıyor!

Wikipedia'da bulunan sıradan bir çiçek fotoğrafı, Hindistan'da büyük bir hit haline geldi, ancak kimse nedenini tam olarak çözemedi. Bu haftanın başlarında, bu tek görüntünün inanılmaz bir trafik dalgasını çektiği fark edildi: Günde 90 milyon hit!

Wikimedia'da makine öğrenim direktörü Chris Albon, attığı bir tweette bu görüntünün Wikipedia'nın veri merkezi trafiğinin yüzde 20'sini çektiğini söylemişti. Ancak bu büyük ilginin nedenini kimsenin henüz çözememiş olduğunu da belirtti.

Bu çiçekli bitkinin botanik kimliğini merak edenler için söyleyelim: New York aster (Symphyotrichum novi-belgii) olarak bilinen bir tür. Kesinlikle güzel bir örnek olsa da, sıradan bir çiçek olarak görüldüğü biliniyor. Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde çayırlarda bulunabiliyor. Çiçeğin ayrıntılarını veren Wikipedia sayfası da eşit derecede tatsız, sıradan bilgiler içeriyor. Peki bu ilgi neden?

Günde 90 milyon tıklamanın arkasında ne yatıyor?

Phabricator'daki bir gönderi, görüntünün Hindistan'daki çeşitli internet servis sağlayıcılarından günde yaklaşık 90 milyon ziyaret aldığının altını çizdi ve trafiğin Hindistan'da son derece popüler olan bir mobil uygulamadan geldiği anlaşıldı. Wikipedia'daki görsellerin çoğu, görsellerin ücretsiz olarak yeniden kullanılabildiği, çoğaltılabildiği ve yeniden hashing yapılabildiği bir medya deposu olan Wikimedia Commons'tan geliyor, bu nedenle popüler bir uygulamanın bu ücretsiz görsele bağlantı içermesi oldukça yüksek bir olasılık.

Wikimedia henüz uygulamanın adını açıklamadı. Ama bazı tahminler de yok değil. Çiçek görüntüsünün popülaritesinin dramatik artışının, Hindistan'ın ulusal güvenlik adına TikTok'u tamamen yasaklama kararını aldığı sırada, Haziran 2020'de başlaması dikkat çekici. Bu, bazılarının çiçek görüntüsünün Hindistan'ın yeni kısa video platformu HiPi tarafından veya yasağa rağmen platformun içeriğine erişmek isteyen kişiler için orijinal TikTok uygulamasının bir aynası tarafından kullanılıyor olabileceğine dair spekülasyonlar yapmasına yol açıyor.

Uygulamanın kimliği şimdilik bilinmiyor, ancak Singapur'daki Wikimedia sunucusu hala bu mütevazı görüntü için milyonlarca istek almaya devam ediyor.