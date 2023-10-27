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Yerel Büyük Filistin Mitinginde trafiğe kapanacak yollar belli oldu
Yerel

Büyük Filistin Mitinginde trafiğe kapanacak yollar belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 10:30:00 -
Büyük Filistin Mitinginde trafiğe kapanacak yollar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitinginde trafiğe kapanacak yollar belli oldu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, alternatif güzergahın Yeni Havalimanı Caddesi yolu olduğu belirtildi.

28 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, saat 07.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları sırasıyla belirtti. Açıklamada, alternatif güzergahın Yeni Havalimanı Caddesi yolu olduğu da belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağı’ndan Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve Yeşilköy Caddesi’nden Millet Bahçesi’ne bağlantı yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılacaktır” diye ifade edildi.

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