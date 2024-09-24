Büyük Doğu Akıncıları Derneği’nin Ankara il temsilciliği açıldı

Büyük Doğu Akıncıları Derneği (BDA), kuruluşunun 1. yılında Ankara’da il temsilciliğini açtı. 22 Eylül Pazar günü Ankara Kalıpçızade Konağı'nda gerçekleştirilen açılışa yoğun ilgi ve katılım dikkat çekti. Açılışa, parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve çok sayıda Müslüman katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, moderatörlüğü Tayyar Tercan üstlenirken, Büyük Doğu Akıncıları Derneği Başkanı Mehmet Ali Bayram, Ankara İl Temsilcisi Cengiz Mirza ve Kökler Derneği Başkanı Saadeddin Ustaosmanoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmalarında Ankara İl Temsilciliği’nin hayırlara vesile olmasını dilediler.

Programda ayrıca Salih Mirzabeyoğlu’nun hayatı ve Büyük Doğu Akıncıları’nın faaliyetlerine dair sinevizyon gösterimi yapıldı.

Büyük Doğu Akıncıları Derneği’nin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında yapılan açıklamada, derneğin Müslüman Anadolu insanının gerçek kimliğini ortaya çıkarmak ve İslami değerlere uygun bir yaşam tarzı oluşturmak amacıyla faaliyet gösterdiği belirtildi. Derneğin, sosyal, kültürel ve aksiyonel çizgide gençleri ideal ve tarih şuuruna sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Derneğin bir yıllık faaliyet raporunda, gençlere yönelik seminerler ve eğitim programları, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler, spor faaliyetleri ve kurban organizasyonları gibi birçok alanda çalışma yaptığı belirtildi. Özellikle yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen sosyal projelere ve sanatsal etkinliklere büyük önem verildiği ifade edildi.