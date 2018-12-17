Büyük dikkatsizlik! İçinde çocuk vardı
İstanbul Kağıthane’de çocuğunu kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekici tarafından çekildi.17 Aralık 2018 Pazartesi 15:06
İstanbul Kağıthane’de yaşanan olayda çocuğunu kursa bırakmak için otomobilini cadde üzerinde park eden kadının aracı, içerisinde çocuğu varken çekici tarafından çekildi.
Anne ateş püskürdü
Olayı öğrenerek çekiciden önce otoparka giden kadın, polis memurlarına ateş püskürdü. Olay anı güvenlik kamerasına ve otoparkta yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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